Real Madrid vs Roma EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales del amistoso por Mabel Green Cup 2019

Real Madrid vs Roma EN DIRECTO ONLINE. Españoles e italianos miden fuerzas por la Mabel Green Cup 2019, en partidazo previo al arranque de sus respectivas ligas. En esta nota conoce todos los detalles: horarios, canales y mucho más. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se juega el Real Madrid vs Roma por Mabel Green Cup 2019? Pues este domingo 11 de agosto en el Estadio Olímpico de Italia, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. El espectáculo está garantizado.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Roma por Mabel Green Cup 2019? En Perú y Colombia a la 1:00 p.m. En Chile y Estados Unidos a las 2:00 p.m. En Argentina a las 3:00 p.m. En España a las 8:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Roma por Mabel Green Cup 2019? ESPN será el encargado de transmitir para Latinoamérica. En España por RMTV. En México por ESPN Norte.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Roma por Mabel Green Cup 2019? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



Tras este choque, Real Madrid arrancará la Liga Santander contra Celta de Vigo en condición de visita (17 de agosto). Mientras que la Roma hará lo suyo con Genoa en casa (25 de agosto).