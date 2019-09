Real Madrid vs Sevilla: EN VIVO El cuadro merengue enfrenta al cuadro blanquirrojo este domingo en el estadio estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 5 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar al Sevilla para tomar el liderato del torneo español. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Real Madrid vs Sevilla pone a prueba al ténico Zinedine Zidane, que quedó golpeado tras la aparatosa derrota 3-0 ante PSG en el debut de la Champions League y sembró dudas sobre el equipo blanco.



El encuentro Real Madrid vs Sevilla, tendrá un ingrediente adicional. El entrenador sevillista Julen Lopetegui enfrenta a su exequipo y desafía al técnico francés en un momento complicado para la Casa Blanca.



El duelo Real Madrid vs Sevilla, enfrenta al rojiblanco,líder de la tabla de posiciones de la Liga Santander, con el equipo merengue que s ubica a dos puntos de los sevillistas.



El DT Lopetegui descansará en su estrella Chicharito Hernández, autor de un sensacional gol de tiro libre en el último duelo por la Europa League. El mexicano sería titular en el Real Madrid vs Sevilla.



Sin embargo, Lopetegui tendrá que suplir a Nolito lesionado. Pero se espera a Fernando, Joan Jordán, Éver Banega y Lucas Ocampos en el once titular de Sevilla.



Zidane con miras al duelo Real Madrid vs Sevilla no podrá contar con Modric, Isco, Marco Asensio y Marcelo, pero vuelve el defensa Sergio Ramos.

Real Madrid vs Sevilla: Hora y Canal Tv del partido por la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Sevilla:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Bale y Benzema.

Sevilla : Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Éver Banega; Ocampos, De Jong y Óliver Torres.

