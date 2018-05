Real Madrid vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan a los 'Sevillanos' este miércoles por partido pendiente de la fecha 34 de la Liga Santander en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Arranca a las 2:30 p.m. (9:30 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Sevilla vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugada, polémicas y reacciones.



Real Madrid, con la mente puesta en la final de la Champions League ante Liverpool del próximo 26 de mayo, buscará un triunfo de visita para ubicarse segundo en la Liga Santander y mandar a Atlético Madrid al tercer lugar por diferencia de goles.

Pero no la tendrá fácil. Sevilla, que el último fin de semana volvió a ganar luego de 7 jornadas, necesita los 3 puntos para soñar con la clasificación a la Europa League de la próxima temporada.



Para el choque con Sevilla, Real Madrid no podrá contar con 3 jugadores claves: Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo (esguince) y Gareth Bale (sanción).



Real Madrid vs Sevilla: Alineaciones probables



Sevilla: Soria; Layún, Mercado, Lenglet, Escudero; Geis, Nzonzi, F. Vázquez, Banega; Correa, Sandro o Ben Yedder.



Real Madrid: Navas; Nacho, Vallejo, Ramos, Theo; Casemiro, Kroos, Vázquez, Asensio; Benzema, Mayoral.