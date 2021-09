Real Madrid vs. Sheriff EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | El peruano Gustavo Dulanto jugará uno de los partidos más importantes de su carrera cuando el equipo de Moldavia visite a la ‘Casa Blanca’ por la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League 2021/22. El partido que se jugará en el Santiago Bernabéu está programado para llevarse a cabo este martes 28 de septiembre a las 2:00 p.m. La transmisión estará a cargo de STAR+ y tú podrás seguir el minuto a minuto en trome.pe

TE VA A INTERESAR | Cuto Guadalupe escribe: El día que a mi compadre Juan Vargas le mostré mi furia

El Sheriff Tiraspol, equipo donde juega nuestro compatriota Gustavo Dulanto, quiere seguir haciendo historia en su primera Champions League. Luego de vencer en casa al Shakhtar 2-0, el cuadro de Moldavia visitará al gigante Real Madrid.

“Yo estaba con la mirada puesta FK Shajtar Donetsk, ya pasó el partido. Ahora, mi mirada está puesta en la Liga, ya que antes del Real Madrid nos toca dos partidos, pero te mentiría si no me he visto marcando a Benzema. Espero que haberlo visto tanto, seguido tanto al Real Madrid haya aprendido algo de como marcarlo”, señaló Dulanto en entrevista con Trome.

Por su parte, el cuadro ‘merengue’ viene derrotar al Inter de MIlan en la primera fecha y es el actual puntero de LaLiga, así que tiene todas las opciones de quedarse con los 3 puntos en casa. Sin embargo, una lesión podría dejar fuera del encuentro a Karim Benzemá, uno de los delanteros del momento.

Real Madrid vs Sheriff: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Alaba, Nacho, Carvajal, Militao; Casemiro, Vázquez, Valverde, Modric; Vinicius, Benzema.

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Kolovos, Thill, Castañeda; Yaxshiboyev, Traoré.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Sheriff EN VIVO por Champions League?

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Real Madrid vs Sheriff EN VIVO por Champions League? - GUÍA TV

Argentina: Star+ y ESPN3 Sur.

Bolivia: Star+ y ESPN3 Sur.

Brasil: HBO Max.

Canadá: DAZN.

Chile: Star+ y ESPN3 Sur.

Colombia: Star+ y ESPN3 Sur.

Costa Rica: Star+.

Ecuador: ESPN Andina, Star+ y ESPN3 Sur.

Honduras: Star+.

México: HBO Max.

Panamá: Star+ y Flow Sports App.

Paraguay: Star+ y ESPN3 Sur.

Perú: Star+ y ESPN3 Sur.

España: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

Estados Unidos: PrendeTV y Paramount+.

Uruguay: Star+ y ESPN3 Sur.

Venezuela: ESPN Andina, Star+ y ESPN3 Sur.

¿Cómo ver STAR+ EN VIVO el Real Madrid vs Sheriff por Champions League?

Para descargar STAR+ tienes la siguiente alternativa. Debes instalar oficialmente la aplicación de STAR+ en tu Smart Tv, para ello deberás acceder a la tienda de aplicaciones y buscar la aplicación. Actualmente se encuentra disponible en pantallas LG con WebOS, Samsung con Tizen y otros Smart TVs con Android TV.

Real Madrid vs Sheriff: cuánto pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Real Madrid Empate Sheriff Apuesta Total 1.11 11.00 23.00 Te Apuesto 1.10 8.80 22.00 Inkabet 1.10 10.00 25.00 Betsson 1.09 10.50 35.00 Dorado Bet 1.12 9.00 21.00

TE VA A INTERESAR