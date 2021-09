El FC Sheriff Tiraspol quiere seguir haciendo historia en la Champions League. Esta tarde, el cuadro de Moldavia enfrenta al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu y nuestro compatriota Gustavo Dulanto sabe de la trascendencia de este encuentro para su carrera.

Es por eso que Dulanto lució más que emocionado durante el reconocimiento de cancha de su equipo en la cancha del Real Madrid. El zaguero, incluso se animó a subir fotografías e historias en sus redes sociales.

“El 24 de diciembre bromeaba en mi Instagram con “que estaba en el Bernabéu, 9 meses después, estoy aquí. ¡Persistir y nunca desistir!”, publicó Dulanto en su cuenta de Twitter.

El 24 de diciembre jodia en mi Instagram con que estaba en el Bernabéu… 9 meses después, estoy aqui. PERSISTIR y nunca desistir! pic.twitter.com/hK06Yb79K7 — Gustavo Dulanto Sanguinetti (@GDulanto) September 27, 2021

La emoción fue compartida por todos sus compañeros, incluso se pudo registrar imágenes de varios jugadores del Sheriff rezando antes de ingresar al campo de juego, posiblemente agradeciendo la oportunidad que les da el fútbol de pisar una cancha con tanta historia.

En conversación con Trome, Alfonso Dulanto, padre de Gustavo, ya daba cuenta del fanatismo de su hijo por el Real Madrid. “El duelo que va a tener ahora ante Real Madrid, antes los tenía solo por Play Station. Hay que tener un training totalmente distinto con Benzemá”, comentó el popular ‘Pocho’.

Gustavo Dulanto a Trome: “Espero que al haber seguido al Real Madrid haya aprendido algo de cómo marcar a Benzema”

Tras un auspicioso debut en fase de grupos de Champions League, Gustavo Dulanto conversó con Trome para exponer sus impresiones del duelo que vivirá este martes ante el Real Madrid. “Yo estaba con la mirada puesta FK Shajtar Donetsk, ya pasó el partido. Ahora, mi mirada está puesta en la Liga, ya que antes del Real Madrid nos toca dos partidos, pero te mentiría si no me he visto marcando a Benzema. Espero que haberlo visto tanto, seguido tanto al Real Madrid haya aprendido algo de como marcarlo”, señaló el zaguero.

“Son jugadores top a nivel mundial, Benzema se mantiene en el Madrid desde hace mucho y espero poder estar a la altura. Voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Yo sé que mi equipo está para grandes cosas porque tenemos un hambre de gloria que la verdad no lo había visto mucho, desde que estaba en UTC de Cajamarca. Estoy muy contento y orgulloso del plantel que formo parte”, amplió el defensor.