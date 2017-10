Real Madrid vs Tottenham: EN VIVO EN DIRECTO. Los merengues visitan este miércoles a los 'Spurs' por la fecha 4 del Grupo H en el estadio Wembley por la Champions League. El partido arrancará a las 2:45 p.m. (hora peruana) por la señal de Fox Sports.



En España, el Real Madrid vs Tottenham irá a las 8:45 p.m. y se podrá ver en señal abierta en Antena 3 y de TV3. ¿Vas a seguirlo por Internet? Trompe.pe te llevará el minuto a minutos del partido con todos los videos de los goles y más.



Real Madrid y Tottenham protagonizarán uno de los duelos más atractivos de este miércoles por la Champions League. Ambos comparten el liderato del Grupo H con 7 puntos. Les siguen Borussia Bortmund y APOEL de Chipre, ambos con una sola unidad.



Real Madrid no llega de la mejor forma a este duelo contra Tottenham por la Champions League. Los de Zinedine Zidane perdieron el último fin de semana ante el recién ascendido Girona 2-1 en condición de visita. Con ello quedaron a 8 puntos del líder Barcelona.



Tottenham, por su parte, tampoco sacó un buen resultado en el campeonato doméstico. Cayeron 1-0 ante Manchester United sin su estrella y goleador: Harry Kane, quien tuvo problemas en los isquiotibiales.



Justamente Harry Kane era duda para el choque con Real Madrid por la Champions League. Pero el técnico del Tottenham, Pochettino, lo convocó para este miércoles y estaría desde el arranque. Lo esperarán hasta última hora.



Cristiano Ronaldo, que lleva 5 goles en la presente edición de la Champions League, es fijo en el once de Real Madrid en Wembley. Pese a su gran momento goleador en el torneo de la UEFA, en la Liga Santander apenas ha encajado 1 gol en 5 partidos disputados.



Keylor Navas y Gareth Bale aún no se recuperan en Real Madrid, por lo que no aparecieron en la convocatoria para el duelo de Champions League. Otro que tampoco estará es Varane, quien salió lesionado ante Girona.



Real Madrid vs Tottenham: Alineaciones probables



Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Aurier; Dier, Winks, Davies, Eriksen; Alli, Kane.



Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Cristiano.