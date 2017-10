Real Madrid vs Tottenham: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue recibe este martes a los Spurs en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 del Grupo H de la Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. (hora peruana) por la señal de ESPN.



Real Madrid y Tottenham protagonizarán uno de los duelos más infartantes de la tercera jornada de la Champions League. Ambos equipos están igualados en puntos y diferencia de goles en el Grupo H (6 puntos). ¿Qué equipo se llevará el triunfo? No te pierdas las incidencias.



Real Madrid viene de un triunfo 2-1 ante Getafe por la fecha 8 de la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane se impuso con tantos de Karim Benzema, que volvió al gol, y Cristiano Ronaldo, con gran pase de Isco Alarcón.



Tottenham, por su parte, también ganó en el campeonato doméstico. Los Spurs derrotaron 1-0 a Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League inglesa con gol del danés Eriksen.



En cuanto a rachas, Tottenham está imparable. Vienen de 5 victorias consecutivas y 9 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Pochettino no cae desde el pasado 20 de agosto, por lo que será un gran rival ante Real Madrid.



A este buen presente de Tottenham se suma la capacidad goleadora de su delantero Harry Kane, quien lleva 15 goles y 2 asistencias en los últimos 11 partidos del cuadro inglés en la presente temporada.



Así, El Real Madrid vs Tottenham tendrá un duelo aparte de goleadores por la Champions League. Cristiano Ronaldo vs Harry Kane en las área del Estadio Santiago Bernabéu por el liderato del Grupo H.



Real Madrid recuperará a Keylor Navas en el arco. Esto tras superar un edema muscular. Sin embargo, los que no estarán por lesión son: Dani Carvajal, Mateo Kovacic y Gareth Bale.



Real Madrid vs Tottenham: Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.



Tottenham: Lloris; Alderweireld, Davinson, Vertonghen, Aurier; Dier, Dembélé o Winks, Davies, Eriksen: Son, Kane.