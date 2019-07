Real Madrid vs Tottenham EN VIVO Partidazo en Munich por Audi Cup 2019

Real Madrid vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' se miden este martes ante los 'Spurs' en el Allianz Arena de Munich por Audi Cup 2019. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú (1:00 p.m. de Argentina / 6:00 p.m. de España) por la señal de ESPN y RMTV.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Tottenham se verán las caras es uno de los cotejos más atractivos de la jornada futbolística. La cancha del Allianz Arena de Alemania estará plagado de estrellas mundiales en busca de la victoria.

Real Madrid de Zinedine Zidane no atraviesa un gran momento pese a las grandes contrataciones que hizo para esta temporada (Hazard, Jovic, Mendy, entre otros). Viene de caer 7-3 ante Atlético Madrid.



Para el juego con Tottenham, el técnico francés no convocó a Gareth, quien no logró concretar su pase al fútbol chino y podría quedarse en Real Madrid pese a que no lo quieren dentro del proyecto.



Tottenham, por su parte, perdió 2-1 con Manchester United el último jueves. Pero antes derrotó 3-2 a Juventus de Cristiano Ronaldo con golazo de Harry Kane desde media cancha.