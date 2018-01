Real Madrid vs Valencia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Valencia : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue enfrenta al equipo blanquinegro este sábado en el estadio de Mestalla por la fecha 21 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a Valencia para menguar la crisis. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv) (16:15 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



Los madridistas encararán el partido Real Madrid vs Valencia en su peor momento desde la llegada del técnico Zinedine Zidane: eliminados de la Copa del Rey (por Leganés) y sin opciones de ganar el título de la Liga española.



En el Real Madrid vs Valencia se encuentran dos realidades distintas. Los merengues son cuartos y pelean por permanecer en la zona de Champions League. El rival, tercero, mantiene una diferencia de cinco puntos con el equipo de Zidane y ya está en semifinales de la Copa del Rey.



El equipo de Cristiano Ronaldo llegará a Mestalla para el Real Madrid vs Valencia con solo un triunfo en los últimos cuatro partidos de la Liga (dos derrotas y un empate). Está más cerca de caer al quinto lugar, que lo deja fuera de Champions y le da opción a la Europa League. Un escenario impensado hace solo unos meses.

Real Madrid 1-2 Leganés: Goles y resumen

Pese a no tener opciones para el título, ganar es lo único que le serviría a Real Madrid para salir del hueco en el que se encuentra. Además, Villarreal desde el quinto lugar está a solo un punto de los merengues y podrían darle caza en cualquier momento.



Valencia presenta las bajas en defensa de Jeyson Murillo, Gabriel Paulista lesionado y Rubén Vezo suspendido. No obstante, podrían tener novedades en el once titular con miras a su próximo partido por la Copa del Rey.



Por su parte, Real Madrid, para colmo de males, Sergio Ramos e Isco quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Asimismo, Jesús Vallejo y Dani Ceballos están sentidos.



Real Madrid apostará en la ofensiva por el tridente Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Poco o nada podrán hacer para aliviar la decepción de los hinchas del Real Madrid. A ello se suma la baja cuota de gol de la BBC.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Valencia:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Valencia: Neto; Montoya, Coquelin, Garay, Gayà; Pereira, Kondogbia, Parejo, Guedes; Mina y Rodrigo.

