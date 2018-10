Real Madrid vs Viktoria Plzen EN VIVO Día, horarios y canales de TV ONLINE Grupo G de la Champions League

Real Madrid vs Viktoria Plzen EN VIVO. El conjunto blanco buscará salir de difícil momento cuando enfrente a los checos por la jornada 3 del Grupo G de la Champions League. En esta nota conoce el día, los horarios y canales de TV. ¡Toma nota!



¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Real Madrid vs Viktoria Plzen por Champions League? Se jugará este martes 23 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Viktoria Plzen por Champions League? En España arranca a las 9:00 p.m.. Mientras que en Perú a las 2:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Viktoria Plzen por Champions League? Los encargados de pasar el choque son ESPN para Latinoamérica y Movistar para España. También beIN Sports para Europa y Asia.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Viktoria Plzen por Champions League vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.