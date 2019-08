Real Madrid vs Villarreal: EN VIVO Con Bale, Benzema y Vinicius, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Villarreal : EN VIVO EN DIRECTO El equipo merengue enfrenta a Submarino amarillo este domingo en el estadio de la Céramica por la fecha 3 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Villarreal para alcanzar el liderato del torneo español. (TV: DirecTv para América) (2:00 p.m. hora peruana)



El partido Real Madrid vs Villarreal cierra la tercera jornada de LaLiga, en la que los merengues podrían quedar en el primero lugar, si Atlético Madrid no le gana a Eibar. Los Colchoneros alcanzaron los seis puntos luego un par victorias en el arranque del torneo.



En la previa del duelo Real Madrid vs Villarreal, cuadro blanco sumó cuatro puntos y se ubica en el octavo lugar, con una diferencia de tres puntos con Cthletic Club de Bilbao y Sevilla, que comparten el liderato con siete unidades cada uno.



El equipo que dirige el técnico Zinedine Zidane, encara el choque Real Madrid vs Villarreal, luego de empatar con Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, dejando dudas sobre el funcionamiento del equipo, pese al triunfo del debut como visitante ante Celta de Vigo.

Karim Benzema gol para Real Madrid (ESPN)

Un problema que deberá de sortear Zidane será recomponer el once titular debido a la seguidilla de lesiones que precedieron al duelo Real Madrid vs Villarreal.



La flamante estrella, Eden Hazard lesionado, se suman James Rodríguez e Isco Alarcón. Así, la responsabilidad del partido recae en su ofensiva: El tridente Vinicius, Bale y Benzema, que junto al Luka Modric, buscarán el triunfo para los merengues.



El Submarino amarillo, no la pasa bien luego de sumar un punto de seis posibles debido al empate con Granada y la derrota ante Levante en su última presentación.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Villarreal:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Bale y Benzema.

Villarreal : Andrés Fernández; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Cazorla; Moi Gómez, Chukwueze, Ekambi u Ontiveros; y Gerard Moreno.

