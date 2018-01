Real Madrid vs Villarreal : DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al Submarino Amarillo este sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 19 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a Villarreal para recuperar terreno (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (16:15 horas españolas) (TV: beIN Sports para España)



El Real Madrid vs. Villarreal será uno de los compromisos más complicados para el técnico Zinedine Zidane debido a la falta de confianza que se apoderó del equipo tras sendos empates en la Liga Santander y la Copa del Rey.



La racha de resultados irregulares ha invadido al cuadro merengue. Llegan al Real Madrid vs. Villarreal con una sola victoria en los últimos cuatro partidos y con una amplia distancia con el líder Barcelona.



Barcelona con 48 puntos se alejó de los madridistas, con 32 puntos (cuarto lugar en la tabla), y una diferencia que ha dejado la sensación de un título menos por disputar para Cristiano Ronaldo y compañía en la previa del Real Madrid vs. Villarreal.

Real Madrid 2-2 Numancia: Goles y resumen

Incluso el duelo Real Madrid vs. Villarreal sería clave para un impensado propósito: asegurar por lo menos la clasificación a la Championes League de la siguiente temporada.



Es cierto que al equipo de Zidane le resta un partido pendiente ante Léganes, que de ganarlo subiría a 35, pero aún así quedaría a dos puntos del Valencia. No subiría ni un escalón en la clasificación.



Por el contrario, la realidad señala que antes del Real Madrid vs. Villarreal, lo merengues están más cerca de la zona de la Europa League, donde se ubica el Sevilla, solo con 3 puntos menos.



El estratega francés tendrá que eligir a su once titular con las ausencias de Sergio Ramos y Karim Benzema. Pero mantendrá al galés Gareth Bale y al portugués Cristiano en el ataque.



Por su parte, el cuadro amarillo ve como una oportunidad la situación de cara al Real Madrid vs. Villarreal. Pero los resultados ante los merengues no han sido los mejores en los últimos partidos.



Las lesiones no son ajenas al cuadro de Villarreal. Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Roberto Soriano están lesionados, y Víctor Ruiz sancionado con una fecha de suspensión.

Alineaciones posible del Real Madrid vs. Villarreal:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Castillejo, Fornals, Raba y Bacca.