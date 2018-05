Real Madrid vs Villarreal: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Villarreal : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue enfrenta al Submarino amarillo este sábado en el estadio la Cerámica por la fecha 38 de la Liga Santander. Real Madrid por la victoria ante Villarreal para llegar a tope a la final de la Champions League. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo)





El Real Madrid vs Villarreal será el último partido de la temporada en la Liga Santander para ambos equipos. Por un lado el equipo blanco tiene asegurado su cupo a la próxima Champions League, mientras va por el título de la presente temporada y por su tercera 'Orejona consecutiva. Los locales cumplen el calendario luego de asegurar su pase a la Europa League 2018-2019.



Pero sin duda, las miradas estarán puestas en cada jugador merengue y el equipo, que afina su juego con miras a la final de la Champions League ante Liverpool el siguiente 26 de mayo. Así, el Real Madrid vs Villarreal será la chance para mantener las mejores sensaciones.



A modo de preparación y sin tregua, el equipo de Zinedien Zidane encara este duelo Real Madrid vs Villarreal , por un lado una de prueba y la otra para rotaciones obligadas a los jugadores con molestias.



Este partido le servirá a Cristiano Ronaldo para volver a tener ritmo competitivo luego de recuperarse de una lesión. Para el portugués el Real Madrid vs Villarreal le podría ayudar a afinar la puntería.

Por otro lado, Zinedine Zidane piensa en los dos equipos que tiene que formar. Primero para el Real Madrid vs Villarreal recupera, además de CR7, a Dani Carvajal que vuelve al equipo. Y con Gareth Bale inspirado en el ataque, que también quiere su lugar en la final de Kiev.



Sin lesiones pero pensando en el 26 de mayo, Casemiro y Varane podrían quedarse en el banco de suplentes. Aunque hay una leve sospecha de volver a ver a la BBC por última vez en la temporada 2017-2018, quizás con la salida del club del galés, la última en la historia.



Por su parte, Villarreal no contará con Bruno Soriano lesionado y Sergio Asenjo, Antonio Rukavina, Manu Trigueros y Carlos Bacca, quienes no entraron en la convocatoria final.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Villarreal :



Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.

Villarreal CF : Andrés Fernández; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodrigo, Javi Fuego; Castillejo, Fornals, Cheryshev; y Ünal o Sansone.

