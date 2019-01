Real Madrid vs Villarreal: EN VIVO Con Bale y Benzema, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Villarreal : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al Submarino amarillo este jueves en el estadio de la Cerámica por la fecha 17 de la Liga Santander. Real Madrid busca una victoria ante Villarreal para cercarse al líder Barcelona. (3:30 p.m. hora peruana)



El partido Real Madrid vs Villarreal será el primer duelo del 2019 de los merengues que inician el camino de la recuperación en la Liga Santander con el objetivo recuperar terreno y encaminarse al ansiado triplete.



Al momento y previo al Real Madrid vs Villarreal, el equipo blanco se encuentra a ocho puntos de Barcelona (1°) y desde el cuarto lugar de la tabla busca alcanzar a Sevilla (3° con 32 unidades). En cambio, los amarillos quieren salir de la zona de descenso (18°)



El cuadro blanco llega al duelo Real Madrid vs Villarreal con la moral al tope luego de conquistar el título del Mundial de Clubes. Los merengues ganaron sus últimos tres encuentros y se perfilan como favoritos.

Real Madrid vs Kashima: Tercer GOL de Bale (Fuente: Fox Sports)

El técnico Santiago Solari sufrió una baja importante en su equipo titular, luego de la lesión de Marcos Lllorente con miras al Real Madrid vs Villarreal. El reemplazo será Casemiro e Isco Alarcón como alternativa de recambio pese a la lesión de Marco Asensio. El ataque estará a cargo de Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema.



En rival tiene tres bajas con respecto a su habitual once de cara al partido Real Madrid vs Villarreal. Bruno Soriano, Miguelón y Mario Gaspar quedaron fuera de la convocatoria. Pero se espera la inclusión del Carlos Bacca y Gerard Morebno en el ataque.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Villarreal:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Villarreal : Asenjo, Layún, Álvaro, Funes Mori, Jaume Costa; Cáseres, Fuego o Trigueros, Fornals, Chukweze; Gerard Moreno, Bacca o Toko Ekambi.

