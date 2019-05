Real Madrid vs Villarreal EN VIVO Con regreso de Vinicius Junior, chocan por Liga Santander

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este domingo al 'Submarino Amarillo' en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 36 de Liga Santander. El partido arrancará a las 9:15 a.m. de Perú (4:15 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Villarreal vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Villarreal protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Liga Santander. El primero, que solo juega por el honor, busca un triunfo para su adolorida hinchada. Mientras que el segundo necesita los 3 puntos para no complicarse con el descenso.



Por otro lado, el Real Madrid vs Villarreal significará el regreso de Vinicius Junior, quien no juega hace 2 meses por lesión. El brasileño alineará por primera vez bajo el mando de Zinedine Zidane.



Pese a la vuelta de Vinicius Junior, Real Madrid no podrá contar con varios de sus habituales titulares: Gareth Bale (fuera de lista), Luka Modric (fuera de lista), Karim Benzema (lesión) y Sergio Ramos (lesión).



Villarreal, por su parte, está obligado a ganar en el Bernabéu para dejar sellada su permanencia en Primera División. ¿Podrá imponerse de visita?

Real Madrid vs Villarreal: Alineaciones probables



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Asensio, Isco, Vinicius, Mariano.



Villarreal: Fernández, Gaspar, Álvaro, Mori, Quintillá, Cazorla, Iborra, Pedraza, Fornals, Chukwueze, Moreno.