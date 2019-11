Luka Jovic llegó como uno de los fichajes estelares del reciente mercado de pases del Real Madrid. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado, hasta ahora. Es tan así que varios medios españoles han catalogado al serbio como uno de los peores delanteros merengues en los últimos años.



No ha habido delantero desde el 2000 que haya demorado tanto en anotar su primera diana con los del Santiago Bernabéu y su malestar es notorio. A pesar de esto, Zinedine Zidane sigue confiando en él. Así lo demostró en el partido ante Galatasaray por Champions League.



A los 82 minutos de juego, el DT francés decidió que era la hora del futbolista serbio. Lo llamó de la banca de suplentes y, en ese momento, se pudo ver lo que puede ser parte del fracaso del jugador: la mala comunicación entre ambos.

Según muestran las imágenes de Movistar+, cuando Zidane empieza a conversar con Jovic para darle indicaciones le pregunta: "You ok?", le pregunta. La cara del jugador es de alguien que no entiende nada. Zidane le resume: "You attack, that's all. Come on!" ("¡Ataca, esto es todo, vamos!).

'Zizou' mandó al campo a Luka para reemplazar a Rodrygo y tener un referente de área en la parte final del encuentro, pero las imágenes no terminan de dejar de preocupar a los fanáticos del Real Madrid.

