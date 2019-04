Real Madrid: Zinedine Zidane 'destruyó' a sus jugadores tras derrota con Rayo Vallecano |VIDEO |FOTOS 

Zinedine Zidane , no pudo ocultar el enfado por la derrota del Real Madrid 1-0 frente a Rayo Vallecano y esta vez si mostró dureza con sus dirigidos a quienes les dijo que tiene que "pedir perdón" por el pobre espectáculo que dieron hoy en Vallecas por La Liga Santander.



La posición más firme del DT de Real Madrid la compartió en conferencia de prensa. "No hemos encontrado el gol pero no es sólo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol", dijo para sorpresa de

todos.



Zinedine Zidane entiende que hasta para perder hay formas. "A veces no marcas, pero sin tener ocasiones, ni jugar a nada, es imposible. Estoy muy enfadado porque nuestra imagen ha sido mala y soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos todos hoy", añadió.





Zidane la emprendió contra jugadores del Real Madrid por primera vez

El técnico más ganador del Real Madrid reconoció que no fue un error tomar el equipo en este complicado momento. "Todo lo contrario, yo tenía que vivir esto, momentos críticos y complicados. Nosotros no podemos jugar así. No hay explicación. Tenemos tres partidos para que acabe esta temporada para todos. Hoy no hay nada bueno, cero", agrego.



La furia de Zinedine Zidane era imposible de contener y sus pupilos recibieron todas las balas. "Hoy no puedo defender a mis jugadores. Es la realidad. No se puede jugar así y no son sólo ellos, yo soy el responsable y el que prepara un partido en el que se hace todo lo contrario", finalizó.