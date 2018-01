El 2017 nos dejó grandes enfrentamientos en los ring de boxeo, que seguramente quedarán en la memoria de los fieles aficionados al 'arte de fistiana'. Por eso en Trome.pe hemos elaborado una lista con las diez mejores peleas del año que se va.



1. ANTHONY JOSHUA VS. WLADIMIR KLITSCHKO



El británico Anthony Joshua se encumbró como 'el rey de los pesos pesados' al vencer al legendario Wladimir Klitschko en una emotiva pelea, ante más de 90 mil aficionados que llenaron el estadio de Wembley. (Joshua venció por nocaut técnico en el round 11)

Je viens de mater le replay du combat JOSHUA vs KLITSCHKO en avril dernier, j'ai des frissons tellement c'était incroyable 😯! pic.twitter.com/bxkTcJN6FV — Eren Jäger ✌️ (@Abdoulaye_Sarr) 25 de octubre de 2017

2. ORLANDO 'SIRI' SALIDO VS. MIGUEL ROMÁN



No es nada extraño ver a Orlando 'El Siri' Salido en los ranking de fin de año. Este 2017 el valiente púgil azteca cayó ante su compatriota 'Mickey' Román, en el que sería el último combate de su carrera. Como siempre ocurre 'El Siri' dio hasta la última gota de sudor ante su rival (Salido fue derrotado por nocaut técnico en el episodio nueve).



3). SRISAKET SOR RUNGVISAI VS. ROMÁN GONZÁLEZ



'Chocolatito' González era considerado el mejor boxeador libra por libra hasta que encontró en su camino al tailandés Srisaket Sor Rungvisai en el Madison Square Garden. En un combate de alto nivel, el nicaragüense caería por decisión mayoritaria. La revancha se pactó para meses después, pero el resultado sería peor para el centroamericano.





4. LEO SANTA CRUZ VS. CARL FRAMPTON II



'El Terremoto' y 'La Cobra' volvieron a protagonizar otro emotivo combate de principio a fin, Esta vez Santa Cruz estuvo más afinado que en la primera pelea y se llevó la victoria, logrando con ello recuperar el título pluma de la AMB. ('El Terremoto' Leo Santa Cruz venció por decisión mayoritaria)



5. BADOU JACK VS. JAMES DEGALE



Estos dos pesos medianos buscaron dominar la división, en un estupendo combate en Brooklyn, New York. Después de doce rounds de duro y puro intercambio de golpes, el resultado fue un empate, por lo que Jack y DeGale conservaron sus cinturones del CMB y la FIB respectivamente.





6. 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN



'Canelo' Álvarez ofreció una pelea muy táctica para poder sobrevivir doce asaltos ante el temible 'GGG'. El azteca lució mejor que el europeo en los doce episodios y aunque tampoco hizo lo suficiente para llevarse una victoria épica, quedó demostrado que es una figura del deporte en la actualidad. (El resultado fue empate)



7.- TAKASHI MIURA VS. MIGUEL ROMÁN



El japonés Takashi Miura hizo su irrupción en los Estados Unidos con una caída ante Francisco Vargas con una derrota, sin embargo en su regreso a Norteamérica se encargó de noquear a Miguel Román, en el último asalto, en un combate lleno de intercambios.

8. KEITH THURMAN VS. DANNY GARCÍA



Los mejores pesos wélter del momento se enfrentaron en una unificación por los títulos de la AMB y el CMB. 'The One' tomó la iniciativa del combate, mientras que el púgil de raíces latinas recién empezó a lanzar su ofensiva en los últimos asaltos. Al final el resultado fue una decisión mayoritaria para Thurman.



9). CARLOS CUADRAS VS. 'EL GALLITO' ESTRADA



Otra 'guerra' entre mexicanos que llenó los ojos del público. 'El Gallito' Estrada fue superior al 'Príncipe' Cuadras, que por momentos se las arregló para complicar a su compatriota. Al final el resultado fue una clara decisión unánime para Juan Francisco Estrada.

10. ERROL SPENCE JR. VS. KELL BROOK



El norteamericano demostró porque es considerado como la próxima gran figura del boxeo de su país, al derrotar por nocaut a Brook en el undécimo asalto. Este combate realizado en Sheffield tuvo una gran intensidad. Incluso en la primera parte de la dispuya, Brook estaba adelante en las tarjetas. Pese a ello no supo terminar con Spence.