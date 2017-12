Recuento 2017: Mira los diez goles más espectaculares de la temporada [VIDEO]

Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo no dejaron a nadie sentado en sus asientos con goles de gran factura en recuento de las mejores anotaciones del 2017. Pero el encargado de hacer brillar esta lista en el puesto numero uno, no fue otro que el francés Antoine Griezmann durante una encuentro de Champions League entre Atlético de Madrid y la Roma.



Cristiano Ronaldo, el 'Balón de Oro' aparece en el puesto número seis con un vistoso gol de tijera con la selección de Portugal ante las Islas Feroe por una fecha de las Eliminatorias europeas a Rusia 2018.



Neymar no podía estar ajeno a esta lista y se hizo presente con uno de sus mejores goles tras su llegada al PSG por 222 millones de dólares. El brasileño, dejó sin reacción al golero del Bordeaux y que significó su sexta diana en el fútbol francés.



Como no podía ser distinto Lionel Messi no podía estar fuera de esta lista y se metió con un golazo que numeró como su anotación número 37 en la temporada 2016/2017 de Barcelona en el triunfo ante el Eibar.



Marco Asencio también es uno delos protagonistas con un gol en el clásico entre Real Madrid y Barcelona y tampoco podría quedar fuera la joya de Mario Mandzukic durante el partido de Champios League entre la Juventus y Real Madrid en la que el croata sorprendió a todos.