Recuento 2017: La clasificación de Perú a Rusia 2018 fue el momento más feliz del año [FOTOS y VIDEOS]

El 15 de noviembre del 2017 será recordado como el día más feliz de los peruanos. Perú regresó al Mundial luego de 36 años. La blanquirroja clasificó a Rusia 2018 .



El proceso más significativo y exitoso en el fútbol peruano de los últimos 20 años llegó a buen puerto. Paolo Guerrero, Christian Cueva, Aldo Corzo, André Carrillo, Edison Flores y los demás jugadores peruanos alcanzaron lo imposible.



Ricardo Gareca no solo encaminó a Perú al Mundial, nos hizo soñar, creer y no perder la esperanza. Los hinchas de la blanquirroja alentaron en el Perú y con más emoción en el exterior.



Como olvidar que en Buenos Aires parecíamos locales y se movilizaron miles de peruanos. Otros llegaron a Quito a ser testigos del triunfo histórico ante Ecuador.



La fe estaba intacta, algo pasó, que nos ilusionó hasta llegar al extasis. Peruanos viajaron de todo el mundo a Nueva Zelanda para el repechaje. No se habló de otra cosa que la posibilidad de Perú de volver a un mundial.

Mira el video homenaje de la clasificación de Perú al Mundial ¡Te conmoverá!

Recuento 2017: La clasificación de Perú a Rusia 2018 fue el momento más feliz del año

Pese a lo ocurrido con Paolo Guerrero, el equipo se puso al hombro la ilusión de millones de peruanos y se paralizó una nación aquel miércoles de noviembre.



Perú logró el objetivo con los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos. El Estadio Nacional era una locura y luego de tanto tiempo, las lágrimas de los hinchas eran de felicidad.



Sin duda, la clasificación de Perú a Rusia 2018 fue el momento más feliz del año que acabó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.