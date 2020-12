Sin pelos en la lengua. Así se mostró Reimond Manco al hablar de Ernesto Carpio, conocido en el mundo de la televisión como el mago ‘Plomo’, por unos supuestos comentarios denigratorios. Mira los videos. ¡Fuertes palabras del ‘Rei’!

“Me hubiese gustado jugar con ese tal ‘Plomo’. Ese payaso que anda denigrando a la gente, hablando mal... chistoso. Nunca en tu vida has jugado y vienes a criticar. Ya sabes lo que eres, ¿no? Por eso andas con gente de la selección... chistoso”, lanzó Reimond Manco en su cuenta de Instagram.

“Yo no le hice nada, ni lo tengo en mi mapa. El único mago que conozco, y tiene programa de televisión, es Jesús Alzamora. Ese payaso no va a venir a expresarse así de uno”, continuó el habilidoso futbolista.

Minutos después, Reimond Manco borró los clips contando que el mago ‘Plomo’ se comunicó con él para decirle que todo fue un malentendido y que desea verlo para hablar cara a cara.

“He borrado los videos que tuve en contra el señor ‘Plomo’. Y lo hice porque me escribió y dio la cara. Me dijo que yo estaba malinterpretando todo, pero yo no lo veo así. Hemos quedado en juntarnos a ver que me dé su explicación”, cerró Reimond Manco.