Reimond Manco , volante del Unión Comercio, se estrenó como columnista del Mundial Rusia 2018 y en su segunda entrega se refirió a las diferentes reacciones de sus lectores en su debut (seguidores y detractores). Aquí sus frases más resaltantes y también las que generaron polémica.



En su primera columna para el diario Depor, Reimond Manco , recordó su participación en el Mundial Corea del Sur 2007 (Sub 17), que lo lanzó a la fama por su talento con la pelota, y relató su sentir al cantar el Himno Nacional en un Mundial. El título fue "Lloré al cantar el Himno Nacional en un Mundial".



En la siguiente columna, Reimond Manco se concentró en las reacciones de su experiencia. "Las redes sociales se incendiaron" citó. Y agregó que pese a todo su sueño sigue siendo ser un "crack de colección. Nadie me lo puede quitar (...)".



"Me di cuenta que ya no podía perder más tiempo y senté cabeza. Créanme, muchas cosas cambian para bien", prosiguió Reimondo Manco . Y reveló parte de su cambio: "Me siguen llamando crack, pero yo ya no me agrando", afirmó.

Reimond Manco y un lujo que asombró a todo Matute en el Alianza Lima vs Unión Comercio | FOTOS | VIDEO

Reimond Manco manifestó su deseo de seguir "vigente y dando qué hablar" y que busca "Reinventarse cada cierto tiempo resulta ser –inclusive- un ejercicio de fe". El atacante peruano señaló que con Ricardo Gareca y su comando técnico no tiene comunicación alguna pero por el contrario no lo ha "desanimado en lo absoluto. (...) Es un estímulo a mi alma de león herido". 'Rei' quiere jugar las Eliminatorias Qatar 2022.



La frase final de su texto fue fulminante: "Solo una reflexión final para los puritanos. En la vida, todos nos equivocamos. Médicos, abogados, arquitectos, etc. Levantarse es más difícil. Solo los valientes somos capaces de hacerlo", concluyó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.