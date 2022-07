A sus 31 años, Reimond Manco sigue regalando pinceladas de el talento que lo llevó a varios equipos importantes del Perú y a salir campeón nacional. En una historia de Instagram, reveló que estuvo cerca de volver a ponerse una camiseta que significa mucho para él.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca regresa con todo a Argentina y se lleva hasta el perro [VIDEO]

Se trata de Juan Aurich, un club con el que fue campeón nacional en el año 2011. Según el hábil futbolista hubo interés de ambas partes para reforzar al cuadro chiclayano, no obstante, un tema contractual llevó a que todo quede en nada.

“ Es cierto que hubo mucho interés de ambos lados, quiero mucho al Aurich. Marcó una parte de mi carrera, pero esta vez no se va a poder dar . Espero pronto reencontrarme con esa linda ciudad y vestirme de rojo nuevamente”, publicó Reimond Manco en su cuenta de Instagram.

Reimond Manco seguirá vistiendo la camiseta de Santos FC. de Nazca. Foto: Captura.

Asimismo, Manco habló con ‘Zona de Gol’ donde confirmó el acercamiento con Juan Aurich. “Ya había un acuerdo, pero por temas contractuales no podrá ser. Quiero agradecer a la directiva del ciclón que por todos los medios hizo el esfuerzo”, expresó.

“Yo también me quedo con pena. Sobre todo porque existía la intención de ayudar al equipo a salir de donde está. Cuando se quiere una institución no solo se ve el cariño en las buenas si no en las malas también”, añadió.

Finalmente, Manco se quedará en Santos FC. para buscar el título del Clausura de la Liga 2. En este periodo, será dirigido por José Soto, un DT. al que conoce muy bien.

Reimond Manco seguirá vistiendo la camiseta de Santos FC. de Nazca. Foto: Captura.