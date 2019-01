Reimond Manco: Fanáticas recibieron como a un Inca a nuevo refuerzo de Garcilaso del Cusco |VIDEO |FOTOS  

Ya no son colegialas y ni chicas reality las que corren detrás de Reimond Manco. El nuevo delantero de Real Garcilaso , se mostró sorprendido cuando fuera del aeropuerto Velasco Astete del Cusco fue recibido por decenas de sus seguidoras que llegaron hasta el terminal aéreo para desearle suerte y darle una calurosa bienvenida al ex 'Jotita'.



Reimond Manco será presentado hoy como nuevo delantero de Real Garcilaso, luego de pasar las pruebas médicas y poner su firma en el contrato que lo ligará todo el 2019 con el cuadro cusqueño. "Manco ya está en Cusco. Hoy se unirá a la pretemporada", compartió el cuadro imperial desde sus redes sociales.



“La verdad es que no me esperaba ese recibimiento, pero estoy contento por ello. Ahora toca sentarme con el presidente de Real Garcilaso para firmar el contrato y ponerme a las órdenes del DT”, dijo Reimond Manco.



Reimond Manco recibió peculiar recibimiento en el Cusco.

Reimond Manco no dudó en posar junto a sus entusiastas seguidoras cusqueñas y ceñirse la nueva camiseta que defenderá no solo en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores al mando de Héctor Tapia.



“Me motiva que es una institución grande con buenos jugadores, gran plantilla con la que vamos a pelear por entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el título nacional. Eso a cualquier jugador lo motiva”, agregó.



Asimismo, reconoció que la altura no es un inconveniente “He jugado en equipos como UTC y León de Huánuco que son equipos de altura, pero nunca tan alto como Cusco. Todos nos aclimatamos. Hay que esperar que los días pasen a ver cómo evoluciono”, finalizó.