Reimond Manco se incomoda y se compara con Lionel Messi [VIDEO] 

No baja de su nube. Reimond Manco, mediocampista de Unión Comercio, se mostró incómodo durante una nota sobre el final del partido que su equipo perdió ante Alianza Lima, donde el ex ‘Jotita’ utilizó la figura de Lionel Messipara explicar su actual momento en el fútbol.



Reimond Manco, conocido por sus reiteradas indisciplinas, mostro su molestia cuando le dijeron que pese a la derrota había mostrado un nivel aceptable. "Cada vez que juego bien me dicen 'estás volviendo'. No sé qué esperan de mí, ¿que me lleve a todos y meta gol? No soy Lionel Messi, mi hermano, el juego que yo muestro es el mío", dijo el jugador para 'Fútbol en América'.



Reimond Manco, al parecer no ha visto la tabla de posiciones del Torneo Clausura donde marchan coleros y son penúltimos en el acumulado. "El buen nivel que vengo mostrando ya lo tengo desde hace rato, solo que se ve solamente cuando juego contra equipos grandes”, comenta a modo de frustración el ex Alianza Lima.





Pero Reimond Manco parece no acostumbrarse a la realidad de su fútbol y el de su equipo. “Cuando se juega allá en Moyobamba o contra elencos chicos, nadie dice nada, porque esto es fútbol peruano y las cosas son así. Universitario, Alianza y Cristal son los que venden periódicos", agregó el mediocampista de Unión Comercio