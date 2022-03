Reimond Manco se viene preparando para lo que será el inicio de la Liga 2, en la cual participará como parte del plantel del Santos FC. de Nazca. Mientras se pone a punto y horas antes de la presentación oficial del plantel 2022, el exfutbolista de Alianza Lima aprovechó su rato libre para dejar un mensaje en redes sociales.

La última de sus publicaciones en su cuenta oficial de TikTok, parece ser dirigido a aquellos que lo han criticado por jugar en la segunda división del fútbol peruano. En el video se observa a Manco dirigiéndose a la cámara con un mensaje que podría ser un reflejo del momento que vive actualmente.

“No serán mis mejores épocas, pero las cosas van a cambiar. Yo me he caído varias veces, pero siempre me he levantado”, es lo que se logra escuchar en el breve video publicado en la conocida red social.

El video en cuestión ya cuenta con más 10 000 “me gusta” por parte de sus seguidores, quienes también dejaron comentarios mostrándole su apoyo y buenos deseos en su nuevo club.

Reimond Manco: “Caí varias veces, pero siempre me he levantado”. Video: TikTok

Manco fue presentado como parte del plantel del Santos de Nazca que jugará la Liga 2 en el año 2022. El cuadro iqueño venció 2-0 a la reserva de Alianza Lima.

Reimond Manco fue parte de la presentación oficial del plantel del Santos de Nazca. Foto: Twitter.

Periodista colombiano contó que Reimond Manco pudo jugar en Real Madrid

El periodista colombiano Jaime Dinas, uno de los seguidores más experimentados siguiendo a la selección de Colombia, aprovechó la comunicación con el programa ‘Al Ángulo’ para conocer del paradero de Reimond Manco, a quien pensó verlo triunfar en Europa y hoy es el flamante refuerzo del Santos FC de Nasca de la segunda división.

“En algún momento hablé con Julio César Uribe y le dije el problema de ustedes es la cabeza. No conozco en Sudamérica otro jugador mas exquisito que el peruano, más que el argentino y el brasileño. Yo siempre recuerdo a un jugador Manco, un número ‘10′ cuando yo vi a ese jugador con 16 años pensé que era el Messi peruano”, dijo Dinas impresionado por el talento del peruano en el Sudamericano Sub 15 de Ecuador.

