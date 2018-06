Reimond Manco volvió a casa y regaló una jugada de lujo en el partido Alianza Lima vs Unión Comercio en el estadio Matute por la fecha 4 del Torneo Apertura por el Descentralizado 2018 .



Reimond Manco recibió un pase complicado y al sentir que le caía la marca del jugador de Alianza Lima , Aldair Fuentes, decidió por hacerse un autopase y dejar correr la pelota delante de su rival.



Sin duda, esta sensacional acción de Reimond Manco mereció el aplauso. En el caso de Fuentes no aguantó el lujo y optó por hacerle falta al volante de Unión Comercio.



Reimond Manco no pierde la buena costumbre de hacer este tipo de jugadas. El mediocampista lleva dos goles anotados este año con el Poderoso de Altomayo.

Mira la sensacional jugada de Reimond Manco en el Alianza Lima vs Unión Comercio :

Reimond Manco y un lujo que asombró a todo Matute en el Alianza Lima vs Unión Comercio | FOTOS | VIDEO

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.