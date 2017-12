Reimond Manco: Jugador se disfrazó de Papá Noel y quiere ser convocado para el Mundial [VIDEO]

Reimond Manco (27) es uno de lo jugadores que más visión que tiene e fútbol peruano. La mala cabeza y el éxito repentino abrumó al jugador peruano que fue considerado mejor que el colombiano James Rodriguez hace buenos años por la FIFA.



Pasó el tiempo y el exjugador de Alianza Lima y el PSV tiene otra mentalidad. Reimond Manco se tomó el tiempo para entregar regalos a los niños de Lurín por esta Navidad.



Reimond Manco fue a Lurín para poder regalar juguetes a todos los niños de la zona. En imágenes se puede ver al jugador repartido los regalos para todos los niños por Navidad.



Como se recuerda, Reimond Manco manifestó que desea concretar una oferta en el extranjero para poder ser convocado para Rusia 2018. El jugador peruano tiene todas las ganas de llamar la atención de Ricardo Gareca y poder tener un puesto en el Mundial.



Llosa y Manco



Fue hace una semana que Reimond Manco comunicó su deseo escoger un buen club y darlo todo para estar en el Mundial Rusia 2018. "Ojalá pueda salir algunas opciones de afuera, porque me gustaría estar más cerca de la Selección. Al menos, ese es mi objetivo. Por eso no me apuro en decirle ‘sí’ a algún club. Tengo que analizar bien y tomar una buena decisión" , dijo Reimond Manco en declaraciones a Depor.



Estas declaraciones del futbolista no fueron tomadas de la mejor forma por la periodista Andrea Llosa. La conductora del programa 'Nunca Más' se burló de los deseos de Reimond Manco con esta frase:



"Yo lo veo en el Mundialito de El Porvenir (pero con dos joncas)", escribió Andrea Llosa en su cuenta Twitter. Esta publicación no fue del agrado del futbolista. Reimond Manco compartió en su cuenta Facebook la respuesta que le envió a la periodista por mensajes privados.



"Qué lastimas sus ofensas hacia mi persona. Independientemente de que sea un país libre de expresión, existe la palabra respeto. Y tú que pregonas eso en tu programa deberías emplearlo en tu vida cotidiana", escribió Reimond Manco a Andrea Llosa.