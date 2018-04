Reimond Manco recordó partido contra Liverpool por Champions League: "Pensé que estaba jugando play" [VIDEO]

Reimond Manco participó en el divertido "Whatsfa" de "Fútbol en América" y recordó su debut debut en Champions League con la camiseta de PSV Eindhoven de Holanda, cuando apenas tenía 18 años.



En ese entonces, PSV Eindhoven enfrentó a Liverpool de estrellas como Luis Suárez, Steven Gerrard y Javier Mascherano. ¿Cuál fue la impresión de Reimond Manco ante estos cracks?



"Tenía 18 años recién cumplidos, fue un momento bonito. Imagínate, en ese tiempo estaba Luis Suárez, Gerrard, Mascherano. Yo los veía y pensé que estaba jugando play", comentó entre risas Reimond Manco.



Reimond Manco tuvo divertidas respuestas para Fútbol América

Sobre la selección peruana y su clasificación a Rusia 2018, comentó. "Me dio mucha emoción (la clasificación), pero también tristeza de no poder estar ahí. Son las consecuencias que uno tiene que pagar. Pero yo estoy preparado, estoy preparándome, estoy listo para cualquier cosa. Si me toca, yo estoy ahí", lanzó Reimond Manco.