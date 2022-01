El periodista colombiano Jaime Dinas, uno de los seguidores más experimentados siguiendo a la selección de Colombia, aprovechó la comunicación con el programa ‘Al Ángulo’ para conocer del paradero de Reimond Manco, a quien pensó verlo triunfar en Europa y hoy es el flamante refuerzo del Santos FC de Nasca de la segunda división.

“En algún momento hablé con Julio César Uribe y le dije el problema de ustedes es la cabeza. No conozco en Sudamérica otro jugador mas exquisito que el peruano, más que el argentino y el brasileño. Yo siempre recuerdo a un jugador Manco, un número ‘10′ cuando yo vi a ese jugador con 16 años pensé que era el Messi peruano”, dijo Dinas impresionado por el talento del peruano en el Sudamericano Sub 15 de Ecuador.

El periodista lo usó al ‘Jotita’ como ejemplo de la problemática del jugador sudamericano. “Pero después entendí que no tenía en la cabeza concretamente lo que era. Si hubiera tenido otra cabeza ese muchacho hubiera terminado en el Real Madrid o en Barcelona. Yo lo vi a los 16 años y me deslumbró, después se diluyó. Entonces me di cuenta que el tema es la cabeza, como me lo explicó también ‘Pacho’ Maturana”, señaló el nombre de prensa admirador del fútbol peruano.

Periodista colombiano reconoció que Reimond Manco pudo llegar a Real Madrid (Video: Movistar Deportes)

Periodista colombiano se rinde ante Gianluca Lapadula

“A mí me llama poderosamente la atención la poca información que habían tenido de Gianluca Lapadula, tremendo jugador ¡Uhhhh..! jugadorazo, por favor. El problema de ese chico es que es peruano, si fuera argentino o brasileño estaría a la altura de Neymar. Es un jugadorazo, de primerísimo nivel”, dijo el hombre de prensa colombiano.

El cafetero resaltó al ‘Bambino’ por encima del resto de delanteros de las Eliminatorias. “Si ese jugador tuviera el pasaporte argentino, la prensa ya le estarían diciendo: ‘la reencarnación de Maradona, llegó Messi’. A mí me parece un fuera de serie y lo veo por encima de Luis Suarez, Radamel Falcao, James Rodríguez y varios brasileños. En las últimas seis jornadas fue el jugador más desequilibrante”, añadió.

Gianluca Lapadula participó de la última práctica de la selección peruana en la Videna. Será titular ante Colombia. (Foto: FPF).

“Si Perú gana en Barranquilla ya está en el Mundial”

El hombre de prensa aseguró también que la presión esta puesta sobre la selección cafetera. “Hace cinco jornadas Perú estaba descalificado y ustedes no daban un peso por Perú, era penúltimo. Ahora si Perú gana en Barranquilla se mete al Mundial. Uruguay hace siente fechas tenía la calcamonía al mundial, hoy el ‘Maestro’ Tabárez está descabezado y Uruguay no irá a Qatar”, refirió.

Jaime Dinas: “En Lima saben más de salsa que en Puerto Rico”

“Lima me encanta, hay un restaurante cerca del estadio de Alianza Lima, donde me invitaron una vez Jhonier Montaño y Mayer Candelo, ¡Qué comida hermano, no jodás! Otra cosa que yo hago siempre que llego a Lima es ir ‘Polvos Azules’, para que vean que me encanta Lima”, contó Dinas sobre sus visitas a Perú.