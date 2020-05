Reimond Manco se animó a contar la historia completa de su “secuestro” en México, cuando jugaba por Atlante (2011). ¿Realmente pasó lo que siempre dijo? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por esa razón dejó el país azteca? Esto reveló el volante de Binacional.

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, dijo Reimond Manco en DirecTV.

"Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz. pero ese problema ocurrió a la 1.30 de la mañana y a las 9 estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima", agregó 'Rei'.

En aquella oportunidad, Atlante decidió rescindir el contrato de Reimond Manco tras señalar que el jugador llegó con golpes y oliendo a alcohol al entrenamiento.

Miguel el ‘Piojo’ Herrera, técnico de Atlante 2011, años después de lo ocurrido con Reimond Manco:

“Yo traje a Manco a Atlante. Mientras entrenaba aquí al chico le ganó la fiesta y desapareció una noche. Después volvió y dijo que lo secuestraron. Y cuando se hicieron las averiguaciones el tipo agarró un avión y se fue”. (2014 / Revista Contexto ISIL)

