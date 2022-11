‘La Ruta de la Fe’ llegó hasta Chiclayo para encontrarse con Reimond Manco, el talentoso futbolista que tuvo importante paso por Alianza Lima, Juan Aurich, México, Países Bajos y selecciones nacional. El ‘Rei’ contó un sinfín de anécdotas, incluyendo varias que vivió junto a los ‘Jotitas’.

Tal vez los hinchas más jóvenes no lo recuerden pero hubo un momento que el país se paralizaba para ver a la selección sub 17 dirigida por Juan José Oré, un equipo que brilló en el Sudamericano de la categoría y llegó hasta cuartos de final de la Copa del Mundo Corea del Sur 2007.

“Había una base de la Sub 15 y Juan José Oré toma el equipo tras la salida de Pavoni. Él me había visto y armó un buen equipo, pese a que no estuvieron en ese plantel Yotún, Cristofer Soto y Paolo Hurtado. Fue triste cuando viajamos a ese Sudamericana, nadie nos acompañó (de la directiva), teníamos los pasajes de vuelta para apenas terminara la fase de grupos y nos daban 10 dólares diarios de viáticos. Pero en el primer partido le ganamos a Brasil, hago un gol y empezaron a llegar los directivos de la FPF jajaja. Ese torneo nos cambió la vida, marcamos un antes y un después en menores”, relató.

“Lo justo, Tío Pacori”

Una de las imágenes más famosas de ese Sudamericano fue la celebración de Reimond Manco de su gol a Brasil, levantándose la camiseta y dejando ver el mensaje: “Lo justo, Tío Pacori”. Manco explicó quién era este personaje y porque le debía tanto agradecimiento.

“ Lo que pasa es que en Alianza hay un socio, William Pacori, que vivía entre Perú y Estados Unidos . Tenía sus negocios, su ‘candela’, nos regalaba chimpunes y con Eder Hermoza nos mandamos a hacer unos polos que nos costaron 20 soles. El tío nos había dado 200 dólares de bolsa de viaje, así que invertimos y mandamos a poner esa frase como agradecimiento. Yo hago un gol, muestro el polo y a los dos días me llegó una laptop. Cuando le ganamos a Bolivia, Eder se quitó el polo en el arco y miró a la cámara jajaja”, contó.

20. Reimond Manco. (Foto: INTERNET/medios)

Reimond Manco en la Fe de Cuto: Sus aventuras con Guizasola, el fenómeno de los ‘Jotitas’ y la ‘Chica Realidad’

La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Lo pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, con ustedes Reimond Manco.

Estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque vamos a hablar de sus increíbles anécdotas en clubes, en la selección y dentro y fuera del Perú. Ustedes verán al Manco más íntimo, ese que salió de abajo.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. La frase “Tócame que soy realidad”, su incidente en México, los ‘Jotitas’ y otros hechos desfilarán en estas líneas. Entonces empecemos, saquen los platos que este ‘Aguadito’ se sirve bien caliente.

Mira aquí la entrevista completa a Reimond Manco.