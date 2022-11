La Fe de Cuto ha llegado a uno de sus momentos más esperados y es estar ‘mano a mano’ con Reimond Manco, uno de los jugadores más habilidoso del fútbol peruano, que este viernes pone los pelos de punta a todos los hinchas de Alianza Lima, después de reconocer un secreto hinchaje, desde su niñez, por los colores de Universitario de Deportes. ¡MIRA EL VIDEO!

El popular ‘Rei’ reconoció que era hincha del cuadro crema, pese a que su papá era fanático de Alianza Lima y contó, para sorpresa de muchos, aquella vez que fue aprobarse con mucha ilusión a ‘Campo Mar U’.

“Mi papá tenía un compadre que a veces iba a la casa a visitarlo y un fin de semana llega y mi papá le dice voy a ver jugar a mi hijo. Vamos le dice y me van a ver con su caja de chelas. Yo no sabía que se tio era entrenador de menore sen en Universitario y dijo: ¿Qué pasó acá? Que se vaya a probar a la ‘U’ ”, contó.

Reimond Manco hace polémica confesión en La Fe de Cuto (Video: Trome)

“Tengo foto con Ciurlizza con camiseta de la ‘U’”

Como todo niño hincha de Universitario, el pequeño Reimon Manco no se cansó hasta que su padre lo llevara hasta la sede del club. “ Me voy a probar a la ‘U’, en Campo Mar. Recuerdo que el profesor Luis Flores me tomó la prueba y me quedo. Pero después le dicen a mi papá que solo me pueden dar media beca. Y en ese tiempo de dónde ‘michi’ si no había gas…y encima los pasajes, sí que no pude y regresé a mi casa ”, contó sore una de sus primeras desilusiones.

El ‘compadre’ lo llevó a Cantolao donde jugó tres años becado, hasta que llega a Alianza Lima. “Mi papá ha sido hincha de Alianza toda la vida, Yo antes era hincha de la ‘U’, no te voy a negar, de chiquito, pero cuando ya no me aceptaron en el equipo, pucha que sufrí una decepción total. Como que dije ¿Qué fue? Pero bueno, son cosas que pasan. Esa, la gente no la sabía. Es más yo tengo una foto con Marko Ciurlizza con polo de la ‘U’ cuando jugaba en Universitario , se la he enseñado a Ciurlizza y se reía ”, confesó uno de los jugadores que después se convertiría en referente de Alianza Lima.

Reimond Manco y Cuto Guadalupe se reemncuentran en Chiclayo (Foto. GEC)

Reimond Manco a Shirley Arica: “Nunca escuche un gracias”

En otro momento Reimond Manco confesó en ‘La Fe de Cuto’ sobre su pasado con la mediática modelo, Shirley Arica, la misma que la lanzó a la fama y le hizo ganarse un lugar en la farándula de Chollywood con su famosa frase ‘Tócame que soy realidad’.

“La historia en realidad la hizo la chica, porque fue ella la que salió a decir blablabla... por cierto nunca he escuchado un gracias.... A ella no la conocía nadie, fue su habilidad, pero... un ‘gracias’ ¿no? ya pasó bastante tiempo”, refirió el pelotero en entrevista con Cuto Guadalupe.

