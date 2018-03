Reimond Manco sobre elogios de Ricardo Gareca: Demuestra que voy por buen camino [VIDEO y FOTOS]

¿El retorno? Reimond Manco es uno de esos jugadores tocados por la 'varita mágica' de los dioses del fútbol. Pero tanto talento se vio opacado por la vida nocturna del jugador. Manco fue declarado el jugador del momento por encima de James Rodríguez pero la 'mala cabeza' hizo lo suyo.



El tiempo pasó y todo indica que Reimond Manco maduró y ahora, que Perú está en el Mundial Rusia 2018 , quiere un cupo en la Selección para lograr el sueño de todo jugador de fútbol en el planeta, jugar un Mundial.



Ricardo Gareca fue entrevistado por distintos medios de comunicación a menos de 100 días del inicio de Rusia 2018. El estratega argentino manifestó que Reimond Manco tiene de "sobra talento" y tiene la oportunidad, como todos, de jugar en la selección máxima.



"Tiene una edad sensacional, 26, 27 años. Hemos seguido su carrera, le costó estacionarse, afianzarse", manifestó Ricardo Gareca recientemente.



Ricardo Gareca sobre Manco: Le sobra talento.

La esperanza de Manco



Reimond Manco se entusiasma al escuchar las palabras del hombre que llevó a Perú al Mundial después de 36 años. El sueño sigue latente para el talento peruano.



"Lo escuché y eso me incentiva a seguir haciendo las cosas bien. Eso no quiere decir que me va a llamar mañana. Eso quiere decir que el profe está viendo a todos los jugadores”, manifestó Reimond Manco.



“Está un poco lejos Entiendo que hay una base y es complicado. Sé que cualquier cosa puede pasar, pero es complicado. Pero de tan solo saber que puse a pensar al profe, eso me demuestra que estoy haciendo las cosas bien”, sentenció Reimond Manco.