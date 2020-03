Reimond Manco recibió un verdadero cargamontón de críticas luego que se hiciera viral una imagen donde el volante de Binacional le pedía insistentemente cambiarle la camiseta al referente de River Plate, Ignacio Fernández, tras una vergonzosa goleada de 8-0 por el Grupo D de la Copa Libertadores jugada en el estadio Monumental.

Las críticas en redes sociales no cesaron luego que la cadena Fox Sports mostrara como el popular ‘Rei’ era ignorado. “Yo he visto partidos del Barcelona que ha perdido y sus jugadores cambiando camiseta, acá vivimos del escándalo. Obvio tengo vergüenza por el resultado, porque perdimos, pero no porque le pedí su camiseta a un jugador que admiro”, comentó Reimond Manco en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

El volante de Binacional reconoció que se ha hecho mucho escándalo por su trascendencia mediática. “Si esto lo hubiera hecho otro jugador, no pasaba nada. Todos lo sabemos, estoy acostumbrado y pongo el pecho, pero repito no le veo nada malo, no es un tema de dignidad, el dolor es futbolístico”, añadió.

Reimond Manco se defiende de las críticas tras pedir camiseta a nacho Fernández

Reimond Manco también aclaró que el supuesto desplante que mostraban las imágenes tuvo un final feliz. “Sí me dio su camiseta, solo que eso no se vio en la transmisión, si quieren les mando una foto”, finaloizó el volante del ‘Poderoso del Sur’.