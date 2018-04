Reimond Manco: Estas son sus imperdibles respuestas sobre su presente y la selección peruana [VIDEO y FOTOS]

Reimond Manco , una de las mejores promesas de la selección peruana , ha quedado fuera del éxito más grande de la Blanquierroja en los últimos años con Rusia 2018. El popular 'Jotitia' tuvo un divertido momento para el segmento "WhatsFA" de 'Fútbol en América' y reveló algunos pasajes de su carrera como futbolista que hoy lo ha llevado defender la camiseta de Unión Comercio.



Reimond Manco, líder de la selección peruana Sub 17, que clasificó al mundial de la categoría en Ecuador en el 2007, también repasó su momento en el PSV y otros clubes del extranjero. Hoy, el atacante, lamenta no estar en Rusia 2018. “Me dio mucha emoción (la clasificación), pero también un poquito de tristeza por no poder estar ahí. Pero son las consecuencias que uno tiene que pagar, y ahora estoy listo para cualquier cosa. Si me toca por A o B, estaré ahí”, dijo.



Reimond Manco también mira con nostalgia desde su televisor los partidos de la Champions League que un día jugó vistiendo la casaquilla de PSV ante el Liverpool. "Tenía 18 años. En este tiempo estaban Luis Suárez, (Steven) Gerrard, (Javier) Mascherano", agregó.



Reimond Manco tuvo divertidas respuestas para Fútbol América

Reimond Manco el jugador con más proyección el fútbol peruano

también reconoció otros detalles que le hubiera gustado vivir en su carrera como darle una pase a Ronaldo Nazario. Reconoció que no es amante de la salsa, cumbia o reggaeton entre otras revelaciones.