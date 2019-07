Reinaldo Dos Santos lanza 'terrible' predicción sobre Carlos Zambrano y Pedro Gallese | Perú vs Chile

¿Se encienden las alarmas? El vidente brasileño R einaldo Dos Santos lanzó unas predicciones sobre dos jugadores de la selección peruana, previo al Perú vs. Chile, duelo por el pase a la final de la Copa América 2019.



El programa 'En Boca de Todos' dio tribuna al popular vidente para hable un poco de lo que podría acontecer en el 'Clásico del Pacífico'. Dos jugadores blanquirrojos fueron blanco de sus pronósticos.

Sobre Pedro Gallese, Reinaldo Dos Santos indicó que en este partido, el arquero podría pasar 'de héroe a villano o viceversa'. Estas fueron sus declaraciones.

"Es que hay dos situaciones con Gallese. Hoy pasará de héroe a villano o de villano a héroe, no hay medio término para él. Yo apuesto más a que sea el héroe que el villano", dijo Dos Santos.

"Infelizmente va a cometer un error, ojalá el error no cueste, creo que el error no va a costar, creo, pero sí he visto que comete un error hoy. Es un error en el partido que puede costar un gol, no una expulsión", agregó el vidente sobre Carlos Zambrano.



¡Aquí el video!