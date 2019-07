Reinaldo Rueda, DT de Chile, dio con palo a sus jugadores tras perder con Perú: "Entramos pensando en jugar la final"

El colombiano Reinaldo Rueda dio con palo a los jugadores de Chile por el partido que hicieron ante Perú en busca del pase a la final de Copa América 2019. ¿Salieron confiados en el Arena do Gremio?



"Quizás entramos pensando en jugar la final y no en el partido de hoy. Pienso que ahí nos sorprende Perú", lanzó el técnico de la selección de Chile en conferencia de prensa.



"Enfrentamos a un gran rival que resolvió el juego muy temprano, en 20 minutos. Pienso que en el segundo gol se resuelve el partido, después intentamos y no se dio", señaló Reinaldo Rueda.

"Después de los dos goles intentamos reaccionar con el juego por las bandas, pero Gallese estuvo notable en cada tiro", elogió a Pedro Gallese, arquero de Perú que mantuvo su arco en cero y atajó penal a Eduardo Vargas.