Reinaldo Rueda, triste por perder ante Perú, elogió a Pedro Gallese en conferencia de Copa América

Chile cayó 3-0 ante Perú y se quedó sin final de Copa América 2019. Tras ello, el técnico de la 'Roja', Reinaldo Rueda habló con los medios y elogió a Pedro Gallese, que atajó un penal a Eduardo Vargas.



"Hoy no tuvimos finos para concretar. Gallese estuvo grandioso, ya que nosotros tuvimos cinco claras", dijo apenado Reinaldo Rueda sobre el portero nacional.



Sobre el partido de sus dirigidos en el Arena do Gremio de Porto Alegre, señaló: "Para mí la ilusión siempre fue llegar a una final. No sé qué factor influyó en los primeros 20 minutos".

"Cuando se pierde, el entrenador asume toda la responsabilidad. Ahora tengo que analizar con mesura el partido", continuó.



"Chile tiene un mejor comportamiento en este clima, no hay ninguna excusa. Ahora hay que mirar y analizar todo", cerró Reinaldo Rueda.