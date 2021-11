Renato Tapia volvió a ser convocados por Eduardo ‘Chacho’ Coudet para el duelo de este sábado afronta Celta de Vigo ante Alavés y en su encuentro con la prensa española aclaró algunos detalles que empezaban a especularse sobre su futuro lejos del cuadro español y de LaLiga Santander.

“Para mí es una ilusión continuar. Aquí llevo poco más de un año, pero muy intenso. Aquí he encontrado mi lugar en el fútbol, donde mejor me siento en todos los aspectos. No me quita el sueño renovar o no. Tengo contrato hasta el 2024. Ojalá se pueda seguir”, dijo el volante sobre los rumores que lo alejaban de Galicia.

El ‘Cabezón’ reconoció también viene tramitando su pasaporte neerlandés (comunitario) y evitar ocupar una plaza de extranjero. “Es un tema que no lo manejo yo. Todo se ha paralizado por el COVID-19 y espero retomarlo cuando se pueda. Si no es así, esperar a ver si se puede sacar el pasaporte español. Existen muchas alternativas y estoy tranquilo”, reconoció el mediocampista.

Renato Tapia no desea dejar Celta de Vigo en el 2022 (Video: @RCCelta)

Renato Tapia: “La ilusión del Mundial está intacta”

El ‘Capitán del futuro’ habló sobre la as chances con la selección tras regresar a zona de clasificación en las Eliminatorias Qatar 2022. “La ilusión nunca se fue. Somos un grupo que ha ido creciendo conforme a las fechas. Nos faltan cuatro partidos muy intensos y se pueden sacar buenos resultados. La ilusión está intacta y a tratar de ganar todos los puntos posibles”, expresó.

Rebato Tapia aceptó también que el trajín con la ‘Blanquirroja’ ha pasado factura a su condición física. “No soy el único jugador de selección que se ha lesionado. Las fechas triples nos han pasado factura a todos. Uno lo quiere jugar todo, pero necesitaba descansar. Aproveché esas semanas que tuve de recuperación, me vino muy bien. Físicamente he recuperado muchísimo. Te puedo asegurar que estoy al 100%, mejor que en otros tiempos”, reconoció.

El volante que vuelve este sábado ante Alavés también reconoció que su ubicación dentro del campo es algo que no lo incomoda. “En mi carrera he jugado de todo, menos de portero. Con tal de aportar mi granito de arena al grupo estoy feliz. Trataré de rendir al máximo dónde me ponga el Chacho”, finalizó.

