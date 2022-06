Renato Tapia es el ‘Capitán del futuro’ en la selección peruana, pero ese futuro para el mediocampista de la ‘Blanquirroja’ y de Celta de Vigo parece nunca llegar. El jugador de 26 años espera su momento para ponerse la cinta en el brazo, una situación que Pedro Gallese se la ha convertido en una ‘misión imposible’..

Pedro García pudo conversar con Renato Tapia sobre el final de su entrenamiento en el RCDE. “ Pedro Gallese es el capitán del equipo, tú eres el capitán del futuro y en la tribuna estuvo, el capitán del pasado… ”, comentó el reportero sobre la presencia de Claudio Pizarro en la tribuna, como no había sucedido antes.

“ Sí, sí. Estuvo Claudio ahí al costado. Yo voy a ser el capitán cuando Piero (Pedro) se retire y si se retira lo más probable que yo también me retire ”, dijo entre risas y una reflexión que le deja muy pocas esperanzas.

Renato Tapia: “No soy un tipo que me muevan esas cosas”

Pero ser quien lleve ‘la cinta en el brazo’ no es un tema que le quiete el suelo al volante de Celta de Vigo. “ Yo soy un tipo, que esas cosas no me mueven. Sí obviamente sentiría un orgullo por ser capitán de la selección, pero sabemos que hay trayectoria y un tema de jerarquía y Peiro es un arquero que tiene 31 años entonces hay que respetar eso ”, agregó.

En medio de este tema el jugador abriga una esperanza. “ Yo todavía soy joven ´por ahí que estoy un poquito en edad, yéndome, pero feliz y la verdad es que ese tema no me mueve mucho ”, finalizó sobre el tema.

Renato Tapia no fue considerado para el amistoso ante Nueva Zelanda y tampoco ha sido programado para el duelo de practica este lunes ante Sabadell, debido a que todavía no recibe el alta médica para hacer fútbol una situación similar a la de Luis Advíncula, quienes volverían este martes a entrenar con normalidad.

