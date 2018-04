Renato Tapia: “Capitán, carácter y compromiso”, el mantra del nuevo rostro de la selección peruana [FOTOS]

Tres palabras que empiezan con ‘C’: carácter, camino y capitán. Muchas veces el mismo destino te tiene trazado un plan donde serás protagonista. Naces un 28 de julio, te vuelves hombre siendo niño, conviertes en niños a los hombres y apareces en una figurita que hoy todos intercambian. Renato Tapia ha vivido un huracán a sus cortos 22 años y nosotros hemos girado con él. A su lado recuperamos pelota, pusimos la pierna fuerte, dimos el pase exacto y clasificamos para el Mundial.



Nacido el día de la Independencia del Perú y con un abuelo coronel del Ejército peruano, Renato se hizo amigo de la pelota desde los 6 años cuando jugaba en el club ‘César Sussoni’ -en honor al exfutbolista de Alianza Lima fallecido en el Fokker- creado por su familia en San Luis. Pero no todo era balón y el chico de pelo rizado destacó en atletismo, donde ganó una medalla de bronce y varios diplomas. Además, estaba el baile, representando a su colegio con la típica vestimenta de los carnavales de Cajamarca. Pero el fútbol copó sus días.

“Antes de cumplir los diez años lo llevé a una prueba a Sporting Cristal, pagué mis diez ‘mangos’ y Renato fue uno de los cuatro jugadores que se quedaron de los cien que llegaron”, nos cuenta don Luis, padre del volante y quien posee la camiseta del seleccionado en el ya legendario partido de vuelta contra Nueva Zelanda por el repechaje.



Luego de tres años en La Florida pasó a formar parte del Esther Grande de Bentín. El sacrificio recién empezaba. “Él salía a las siete de la mañana al colegio y volvía a las ocho de la noche. Se bañaba, comía y hacía la tarea. Un día pasamos por la Videna y le dije: Si tú no estás aquí dentro, no sirves para el fútbol”, comenta su papá. Fue una premonición.

Video: Himno Nacional de Perú

En el colegio San Agustín, donde estudiaba, no era mucho de hablar, pero en casa hacía bulla por buenos frejoles, papa a la huancaína y tallarines verdes cocinados por su querida abuela Julia Grados. Con su hambre de futbolista, a los 15 años fue llamado a la Sub-17, donde jugó de central ante la lesión de Miguel Araujo. Con 17 años integró la Sub-20 que en 2013 estuvo a un paso de llevarnos al Mundial de la categoría. En esa época realizó varios partidos de práctica contra la selección mayor que dirigía Sergio Markarián. “Nunca vi a un jugador con esa calidad y determinación, le podía pegar una patada sin problemas a Claudio Pizarro o Paolo Guerrero”, contó una vez el ‘Mago’.



Dos años después, Renato se puso terno y pasó a la fila de los casados. Se había enamorado por partida doble, porque en marzo del 2015 se estrenó con la Blanquirroja, el mismo día en que Ricardo Gareca lo hacía como seleccionador nacional. Fue convocado a la Copa América 2015, pero un esguince en su rodilla izquierda lo dejó fuera del torneo.

Asentado en Holanda con el Twente -donde al principio vivió en casa de una colombiana y un holandés-, Tapia pasó al poderoso Feyenoord en enero del 2016 por 2.5 millones de euros. Ahora vive en un barrio residencial de la ciudad, intenta aprender a cocinar y le dedica algo de tiempo al videojuego ‘Fortnite’ como a llenar su álbum Panini. “Me encanta estar en casa, no soy de salir. De joven no iba a quinceañeros por entrenar y ahora debo retribuir toda la paciencia de mi esposa y mi hija”, comentó anteriormente el popular ‘Cabezón’. Hoy es feliz con su propia familia, con su perro llamado ‘Checo’ y un país que lo aplaude.

HOJA DE VIDA

* NOMBRE: Renato Fabrizio Tapia Cortijo

* EDAD: 22 años

* CLUB: Feyenoord (Holanda)

* POSICIÓN: Volante

* ESTATURA: 1.85 metros

* PESO: 78 kilos

* VALOR DE SU PASE: 4 millones de euros

* OTRO DEPORTE FAVORITO: Atletismo



CURRÍCULUM VITAE

* Esther Grande de Bentín 2013-14

* Twente 2014-16

* Feyenoord 2016 – actual

* Debutó en la Europa League con Twente ante Manchester United de Pogba, Ibrahimovic y Rooney (24 nov. 2016 / cayó 4-0).

* Debutó en Champions con Feyenoord ante Napoli (26 set. 2017/derrota 3-1).

* Con la selección debutó el 31 de marzo del 2015 en el amistoso con Venezuela.

* Su primer partido de Eliminatorias fue ante Colombia en Barranquilla (8 oct. 2015).



PURO NÚMERO

* 28 partidos con la selección: 16 Eliminatorias, 8 amistosos, 4 en Copa América 2016.

* 3 goles con la Blanquirroja: 2 en amistosos y uno oficial.

* 9 tantos en 92 encuentros en Holanda.

* 1 sola tarjeta roja en 76 duelos en Liga holandesa.

* 3 títulos: una Liga, una Copa Holanda y una Supercopa (todos con Feyenoord).

* En el 2020 vence su contrato con Feyenoord.



EXPEDIENTE X

* Es bicampeón en el torneo Adecore (2010-11) con el colegio San Agustín.

* Era fijo en la Sub-18 para los Bolivarianos de Trujillo 2013, pero el Twente no le dio permiso.

* Después de no pasar una prueba con Liverpool, fue llamado por Tottenham. Tenía todo arreglado, pero dejó la oferta porque si firmaba, iba a perder el año escolar.

* Una lesión hizo que no forme parte del Sudamericano Sub-20 del 2015 en Uruguay.

* Habla perfectamente el inglés y holandés.

* Su primer técnico en el Twente de Holanda fue el exgoleador Patrick Kluivert.

* El diario Marca de España lo consideró “el guardaespaldas de la volante” en Feyenoord.

*Newcastle (Inglaterra) y Olympique Marsella (Francia) lo tienen en la mira.

* Es administrador del grupo de WhatsApp de la selección.



VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.