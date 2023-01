“Muere siendo un héroe o vive lo suficiente como para convertirte en un villano”, es una conocida frase de la saga de ‘Batman’. Renato Tapia puede dar fe de ello, porque pasó de tener un enorme respeto del público a ser cuestionado debido al juicio que le han entablado por filiación extramatrimonial y alimentos. El jugador ha tomado la decisión de cerrar los comentarios en sus redes sociales, mientras que en el lado de su carrera deportiva la cotización de su pase sufrió una caída.

Sin embargo, esta historia no empieza con revelaciones de un programa de espectáculos o juicios de valor. Esta historia empieza mucho antes, cuando Tapia mantenía un grado de equilibrio muy alto y ganas de surgir, pese a tener apenas la mayoría de edad. Era un muchacho queriendo hacerse espacio en el fútbol y lo iba a lograr.

Tras jugar de central el Sudamericano Sub 17 del 2011 y con apenas quince años, realizó una prueba en el Liverpool de Inglaterra. Lo colocaron de zaguero, pero no lo firmaron porque la proyección era que solo crecería hasta 1,80 metros y ellos exigen 1,90 como mínimo. Pero el jugador peruano no se decepcionó.

Renato Tapia arrancó su carrera europea en el Twente. (Foto: Getty Images)

Formado en el Esther Grande de Bentín, Renato nunca llegó a debutar en el fútbol peruano, pero logró de manera directa el salto a Europa cuando el FC Twente lo ficha en el 2013. Tras ello, llegó el gran Sudamericano Sub 20 de ese año, donde quedamos a un paso de ir al Mundial y en el que Tapia fue uno de los abanderados .

Todo parecía ir muy bien. A los 19 años se independizó, se casó, tuvo una hija y sus actuaciones en FC Twente lo llevaron a un histórico cuadro en Holanda, Feyenoord. En enero del 2016 lo ficharon por 3 millones de dólares , fue el primer peruano en ese club y a la par su crecimiento fuera de las canchas parecía ir a la par, porque es uno de los pocos elementos de la ‘bicolor’ que domina el inglés.

Renato Tapia posando con la camiseta del Feyenoord tras la presentación. (Foto: Feyenoord Rotterdam)

En agosto del 2020, con la carta pase en su poder, el mediocampista pasó a Celta de Vigo donde tiene contrato hasta 2024 y en el que podría negociar su renovación. Si aquí terminara el relato, el expediente Renato Tapia tendría solo páginas en azul, pero las cosas no son así.

Renato Tapia y los errores cometidos

Tapia se manejado muy mal en cuanto a sus reacciones, sobre todo en redes sociales, quizás porque jugó un Mundial. Allí, por ejemplo no aguanto una crítica justa de Roberto Palacios , quien fuera referente de la ‘Bicolor’ y le contestó “Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuera el enemigo”, generándose comentario negativos.

Renato Tapia respondió al 'Chorri' Palacios. (Foto: Captura)

Además, el volante también arremetió contra periodistas que ‘osaron’ emitir una opinión en contra del juego de la selección en las últimas eliminatorias y contra su desempeño en Celta, que hoy en día es muy pobre. Tapia es lento para marcar, perdió el puesto en el once titular y su cotización, que llegó a ser de 20 millones de euros hoy es de nueve millones.

Gareca habría tenido alguna discusión con el volante (Foto: Imago Images)

Pero, en la selección peruana también ha tenido actitudes incorrectas en la interna. El sobrenombre de ‘Capitán del Futuro’ parece que terminó ganándole y mantendría poses egocéntricas y cree tener la última palabra en todo. Además, según fuentes, el ex entrenador Ricardo Gareca tuvo más un ‘encontronazo’ con él y llegó a cansarse de la actitud del jugador.

De héroe a villano hay un camino muy corto y un hilo muy fino. Y es tan fácil recorrerlo y romperlo.

