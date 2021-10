Renato Tapia llegó a nuestra capital con una lesión a cuestas. El volante de Celta de Vigo reconoció que hoy será evaluado por el cuerpo medico de la selección peruana el que determine si está en condiciones de jugar el primer duelo ante Chile por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

El capitán evitó dar algún tipo de detalle sobre la lesión muscular que antes de ser analizado por el doctor Julio Segura, pero se mostró confiado. ”Ya veremos qué dice el médico en las próximas horas. Me encuentro bien”, declaró a su llegada al ‘Jorge Chávez’.

“Necesitamos ganar, no solamente como grupo, sino también por la tabla. Vamos a por todo. Siempre apuntamos a todo”, señaló con entusiasmo el ‘Capitán del futuro’ quien se dirigió hasta el Hotel Hilton de Miraflores para unirse al resto del grupo.





Renato Tapia habla sobre lesión a su llegada a Lima (video: Canal N)

Renato Tapia reconoce, además, que no hay margen para el error. “Seguro, pero no solo en esta fecha, en las anteriores también, solo que no se dieron los resultados”, contó.