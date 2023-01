La complicada y polémica situación familiar de Renato Tapia, tras descubrirse que una mujer exige la paternidad del jugador fue motivo suficiente para que Paco Bazán tenga una reacción sobre este tema al que calificó como ‘escandaloso’ y además puso sorprendente calificativo al futbolista de Celta de Vigo y la selección peruana.

El exjugador de Universitario de Deportes quien reconoció que algunos jugadores de la ‘Blanquirroja’ les escribieron para reclamarle sus comentarios, hoy le pasó la factura al volante albirrojo a quien también le ha cuestionado cuestionó su postura política.

“ Tendremos información sobre el nuevo escándalo que remece a un futbolista peruano, del nuevo escándalo que remece ala selección peruana, del escandalo que nace desde las entrañas de Magaly TV La Firme y que tiene que ver con el ‘Capitán del Futuro’ el amigo comunista Renato Tapia… ”, dijo con ironía el conductor de ‘El Deportivo, en otra Cancha’ de ATV.

Paco Bazán se refirió a la situación de Renato Tapia (video: ATV)

“ Renato Tapia tendría un hijo, entiendo, con su primera enamorada y no lo habría reconocido aún. No se pierdan el informe que revela la vida de Renato, ‘El Comunista’, Tapia ”, expresó el exarquero crema.

¿Qué denuncia recibió Renato Tapia de su expareja?

Renato Tapia atraviesa un complicado momento a nivel personal después que el programa Magaly TV La Firme expusiera la denuncia pública de Daniela Castro, expareja del volante de la selección peruana, quien exhortó ante todo el país que el futbolista otorgue la paternidad a su hijo de seis años.

La que fue primera novia del jugador y compañera durante sus primeros años en el fútbol, contó que el jugador realizó una prueba casera de ADN a su hijo y comprobó su paternidad. Pese a esta evidencia, ha rechazado en todo momento darle su apellido al menor que ya conoció al resto de su familia paterna.

Para complicar el tema surgió otro elemento dramático en la historia y fue cuando la madre del pequeño reveló que ambos podrían quedar ‘en la calle’, debido a que recibieron la advertencia de abandonar el del departamento donde viven y que el jugador prometió poner a nombre de su hijo.

TROME | Renato Tapia es acusado de no reconocer a su hijo

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo, porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé“, contó Daniel Castro a Magaly Medina.





