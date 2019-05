Renato Tapia: Esto dijo sobre la posibilidad de jugar con Yoshimar Yotún en Cruz Azul |VIDEO |FOTOS  

Renato Tapia pisó suelo limeño mentalizado en ponerse apunto para afrontar la Copa América, con la selección peruana. Sin embargo en las últimas horas se especuló que los directivos de Cruz Azul deseaban juntar al volante de la 'Blanquirroja' con Yoshimar Yotún en la Liga MX.



El volante que se desligó del Willem II tomó con humor la posibilidad, pero aclaró "He escuchado, pero eso está en las manos de mi representante. La verdad que yo solo prefiero enfocarme en el fútbol que es lo mío y esos temas dejárselos a él", declaró Renato Tapia a 'Fútbol en América'.



Se conoció que el objetivo del ' Capítán del Futuro' es jugar en una de las cinco ligas más competitivas del Viejo Continente . "Mi meta es estar en Europa hasta culminar mi carrera, ojalá se pueda dar. Por el omento me tocó despedirme de Willem II, porque me hicieron sentir muy bien desde el primer día", dijo el volante.



Renato Tapia llegó a Lima y aclaró temas sobre su futuro.

Ahora una nueva meta tiene al frente llamada Copa América "Los cuarenta que estamos llamados nos lo merecemos, creo que somos los que mejor estamos jugando y veremos al final que valora el profesor para quedarnos en la lista que viaja a Brasil. Tenemos un buen grupo y tenemos que jugar con el anfitrión y querrá ganarla, pero nosotros también", aclaró el referente de la selección peruana.



Renato Tapia por su parte se suma esta semana a los trabajos en la Videna de cara a los amistosos ante Costa Rica (5 de junio) y Colombia (9 de junio).