Renato Tapia: Feyenoord hace este preocupante anuncio para volante de la selección peruana |VIDEO |FOTOS    

Capitán con turbio futuro, Renato Tapia pasa un momento complicado en la actualidad de su carrera luego que el Director Deportivo de Feyenoord , Sjaak Troost, comunicara que no tiene en sus planes al volante y le ha pedido públicamente que busque otro equipo.



"La temporada pasada tratamos de dejarle en claro a Renato Tapia que no tiene futuro en Feyenoord. Entonces no hubo club, luego se fue a Willem II", dijo el directivo en una entrevista para RTV Rijnmond'.



Una de las cosas que ha enfadado a los directivos de Feyenoord es la negativa de Renato Tapia en aceptar las propuestas que han llegado por él una de ellas la del Lokomotiv. "Ahora ha jugado la Copa América y otros clubes se interesaron por él. Todo es positivo, por supuesto, pero ahora no quiere irse. La política del club es que no lo dejemos ir de forma gratuita", añadió Sjaak Troost.



Renato Tapia pone condiciones para llegar a Lokomotiv de Moscú.

Renato Tapia , con 23 años, disputó la final dela Copa América 2019, producto de su buen juego recibió oferta del Cruz Azul de México. Finalizado el campeonato continental, el 'Cabezón' recibió una oferta del Lokomotiv Moscú, pero también decidió rechazarla para quedarse en Feyenoord.