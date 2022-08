Sorprendido y sonrojado. Renato Tapia, volante de Celta de Vigo y de la selección peruana no imaginó que durante los festejos del Aniversario 99 de la institución sería abordado por la arista e influencer egipcia Tasneem Elaidy , la reina del Tik Tok en la tierra de los faraones se acercó hasta el volante peruano y lo invitó a cantar uno de sus temas más conocidos.

El popular ‘Capitán del Futuro’ reaccionó como actúa en el campo de juego y salió ‘jugando con la cabeza en alto’ y lejos de cantar con la artista musulmana la acompañó siguiendo el ritmo de su canción, haciendo chasquidos con los dedos, junto a otros compañeros del equipo que estaban en el centro del campo mientras los hinchas vivían un momento divertido.

Luego la estrella de Tik Tok con más de 3.3 millones de seguidores y 18 millones de ‘me gusta’ en esta divertida plataforma, fue invitada a cantar el himno del cuadro celeste ‘Abanca Baialdos’, por los directivos que ya empezaron la cuenta regresiva para festejar el próximo año su esperado ‘Centenario’, sin embargo no se sabe si el futuro de Renato Tapia le permitirá seguir en el cuadro que dirige ‘Chacho’ Coudet.

Renato Tapia vivió momento divertido con Influencer (video: AmericaTV)

¿Cuándo vuelve a jugar Renato Tapia con Celta de Vigo?

Renato Tapia no ha podido recuperar su nivel en esta temporada y en el último partido fue reemplazado por Lucca de la Torre en la goleada 4-0 que Real Madrid le propinó a Celta de Vigo. Sin embargo, Eduardo Coudet está dispuesto a que el peruano alcance su mejor performance y por ello le daría una nueva oportunidad como titular este viernes (1:00p.m.) cuando el cuadro de Galicia visite a Girona por la fecha 3 de LaLiga Santander y con la misión de escalar posiciones desde el puesto 16° de la tabla con solo un punto. El cuador local marcha en la octava casilla y con tres unidades tras un triunfo y un empate en el inicio del campoenato español.

¿Cuál fue el primer tema de Tasneem Elaidyen en TikTok?

La influencer más reconocida de Egipto compartió su primer Tik Tok en febrero del 2020 y fue la “Call Out My Name” de The Weeknd la que recibió más de 10,000 me gusta y superó en cuestión de horas las 200,000 visitas. ‘Trivialidades’ fue el primer video en superar el millón de reproducciones con una versión de “Arcade” de Duncan Laurence. Si éxito en esta red social hizo que se convirtiera tambien en una de las artistas que generaron tendencia en Spotify con su EP “Blue Shirt”.