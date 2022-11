Lo hizo una vez más. Luis Tapia, hermano mayor del jugador de la selección peruana y de Celta de Vigo, Renato Tapia, generó polémica en lado redes sociales al compartir un comentario muy provocador para los hinchas de Universitario de Deportes en medio de las controversias por el título de 1934 que se atribuye el cuadro estudiantil.

El hermano del ‘Capitán de futuro’ que hace algunas semanas había cuestionado la idoneidad a los ‘embajadores’ de la Federación Peruana de Fútbol, tras una foto que se tomaron junto al entrenador de la ‘Blanquirroija’, ahora arremete contra los ‘Compadres’ reafirmando su confesó fanatismo por Alianza Lima al igual que su hermano.

Luis Tapia exigió que alguien del cuadro estudiantil se encargue de mostrar evidencias contundentes para dar por sentado que la copa de ese año les pertenece y tuvo un calificativo para el trofeo que muestran en su vitrina. “ Una copa bamba de 1934 al que ponga media prueba de que el club basura ese es el campeón de ese año ”, expresó el hermano del jugador quien vive en Europa.

Luis Tapia generó polémica pr comentario sobre título de Universitario (@tapiaco21)

Cabe indicar que esta disputa entre los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se reavivó luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) otorgara este galardón al cuadro victoriano en un panel del Estadio Nacional, que después retiro debido a los comentarios rectificando esta información.

Hermano de Renato Tapia también golpeó a amigos de Juan Reynoso

La última aparición polémica de Luis Tapia tuvo como víctimas a los amigos de Juan Reynoso, entre ellos a Roberto Palacios uno de los jugadores que cuestionó a su hermano y al resto de seleccionados de Perú parafraseando esta reflexión. “ Quién no conoce a su historia… está condenado a repetirla ” y acompañó su texto con una foto del ‘Cabezón’ junto al ‘Chorri’, Miguel Rebosio, Waldir Sáenz, Percy Olivares y Juan Jayo.

¿Por qué Renato Tapia no fue llamado por Juan Reynoso?

Renato Tapia no fue convocado por Juan Reynoso para los amistosos de noviembre con Paraguay y Bolivia debido a que no recibió el permiso de Celta de Vigo para el llamado de la selección peruana. El jugador es pieza fundamental en las últimas fechas del cuadro gallego que busca no caer en zona de descenso y este sábado enfrenta al Osasuna.

