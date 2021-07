Quedar fuera de la final de la Copa América 2021 dejó mucha bronca en la Blanquirroja, pero hay una que indigna a Renato Tapia y a los jugadores de la selección peruana, quienes se han quejado de la actitud del árbitro chileno Roberto Tobar, quien no solo no cobró un penal a favor de Perú, además, tuvo un trato discriminativo con los jugadores nacionales.

“Se dejó todo en el campo. Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo. Aún así, seguimos con la fe intacta. Vamos por el tercer puesto. Arriba Perú” expresó el volante de la selección peruana desde sus redes sociales.

Renato tapia no ha sido el único jugador que se ha quejado del colegiado chileno, también lo ha hecho Neymar quien reconoció el maltrato del chileno a los jugadores brasileños “No puede ser que el árbitro hablé a los jugadores y les falte el respeto. Yo me acerqué a hablar con él y fue muy arrogante, no pueden poner un árbitro así en la semifinal de la Copa América”, dijo finalizado el partido.

El brasileño en su momento habló con Christian Cueva para encontrar el modo de hacer un pronunciamiento de los jugadores de ambas selecciones el proceder del colegiado chileno, no por sus decisiones dentro del campo de juego, sino por la actitud con los jugadores de ambos equipos.

